Che tempo che fa è uno dei programmi più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo una lunga permanenza in Rai, il format ideato da Fabio Fazio è sbarcato su Canale Nove dove ha trovato nuova linfa da ormai alcuni anni. In queste ore, il programma è finito al centro di un'indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici i fans. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Che tempo che fa potrebbe raddoppiare la propria messa in onda a partire dalla prossima stagione televisiva. Il portale ha rivelato che Fabio Fazio andrà in onda di mercoledì sera con Il Tavolo dove avrà modo d'intervistare alcuni ospiti illustri mentre alla domenica sera andrà in onda la puntata classica del format con ospiti, interviste e Lucia Littizzetto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Che tempo che fa raddoppia su Canale Nove: l’importante novità per il pubblico

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Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Gianni Morandi e ospiti del 29 marzoStasera, domenica 29 marzo 2026, va in onda su NOVE e in streaming su discovery+ la puntata di Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio.

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