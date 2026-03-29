Che Tempo Che Fa stasera su NOVE | Gianni Morandi e ospiti del 29 marzo

Stasera, domenica 29 marzo 2026, va in onda su NOVE e in streaming su discovery+ la puntata di Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti presenti ci sono il cantante Gianni Morandi e l’atleta Federica Brignone. La trasmissione prevede interventi che spaziano tra musica, sport e cultura.

Stasera, domenica 29 marzo 2026, Fabio Fazio conduce Che Tempo Che Fa su NOVE e in streaming su discovery+, con Gianni Morandi, Federica Brignone e tanti ospiti tra musica, sport e cultura. Questa sera, domenica 29 marzo 2026 dalle 19:30, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. La puntata si preannuncia ricca di grandi ospiti, musica, sport e cultura, con momenti esclusivi per il pubblico a casa. Gianni Morandi celebra 60 anni di carriera Tra gli ospiti principali, Gianni Morandi, icona della musica italiana, che vanta una carriera straordinaria con 53 milioni di dischi venduti e oltre 600 brani incisi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Gianni Morandi e ospiti del 29 marzo Articoli correlati Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 29 marzo, da Gianni Morandi a Federica BrignoneDomenica 29 marzo, Fabio Fazio torna al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa dopo l'ottimo risultato della settimana scorsa, con 1... Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 29 marzo: Gianni Morandi super ospite di Fabio FazioCome ogni domenica anche nella serata del 29 marzo si rinnova l’appuntamento con uno dei talk di maggior successo della tv, ovvero Che Tempo Che Fa,... Gianni Morandi - Ti lascio una Canzone (In Omaggio di Ornella Vanoni A Che Tempo Che Fa 18/01/2026) Contenuti e approfondimenti su Che Tempo Che Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Puntata 29 marzo 2026; Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 22 marzo, da Sabrina Ferilli a Roberta Metsola; Chi sono gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stasera 22 marzo ? Eccoli tutti. Che tempo che fa, gli ospiti di domani 29 marzo: Morandi, Brignone e gli ori di Milano CortinaOspiti di Che tempo che fa domani 29 marzo 2026 su NOVE: Gianni Morandi, Federica Brignone con i due ori olimpici, Giovanni Franzoni, Cecilia Sala e il Tavolo al completo. lifestyleblog.it Che Tempo Che Fa, un mito della nostra musica e la grande sciatrice: ecco gli ospiti di FazioOggi, domenica 29 marzo 2026 va in onda il talk del canale Nove: Fabio Fazio ospita Gianni Morandi, la sciatrice Federica Brignone e altri importanti personalità ... libero.it Direttamente da Sanremo, questa domenica a Che Tempo Che Fa ospiteremo LDA e Aka 7even con la loro hit Poesie Clandestine - facebook.com facebook “Hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con Gino” “Ma che tour… non stiamo in piedi!” - Iniziando la domenica con questo ricordo #CTCF x.com