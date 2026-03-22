Che Tempo Che Fa ospiti stasera su NOVE | Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 22 marzo sul NOVE: ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone. In studio anche Pif, Giusy Buscemi e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Stasera, domenica 22 marzo 2026, dalle ore 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, accompagnato dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra i protagonisti della serata ci saranno il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Pif, Sabrina Ferilli e Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che abbiamo visto a Sanremo 2026. Che Tempo Che Fa: chi sono gli ospiti del 22 marzo Tra gli ospiti più attesi ci sarà Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, pronta a discutere di politica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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