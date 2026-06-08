Che cosa sono i geositi e come esplorarli in Piemonte con la nuova mappa interattiva

La Regione Piemonte e Arpa Piemonte hanno lanciato un nuovo portale digitale dedicato ai geositi della regione. La piattaforma raccoglie e rende accessibili i dati sul patrimonio geologico locale, facilitando l’esplorazione e lo studio di questi siti. La mappa interattiva permette agli utenti di visualizzare le informazioni sui geositi, offrendo uno strumento utile per appassionati, studenti e professionisti del settore. La piattaforma rappresenta un punto di riferimento per conoscere e approfondire il patrimonio geologico piemontese.

La Regione Piemonte e Arpa Piemonte hanno pubblicato il nuovo portale dei geositi del Piemonte, una piattaforma digitale che raccoglie e rende accessibili i dati sul patrimonio geologico del territorio. Il sito mostra una mappa interattiva e le schede informative del Catasto regionale dei geositi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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La storia geologica dellItalia da 250 milioni di anni fa ad oggi

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