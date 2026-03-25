La raffica di aumenti prima delle riduzioni | cosa è rimasto al 25 marzo dello sconto sui carburanti varato dal governo – La mappa interattiva

A poche settimane dall’entrata in vigore della misura di sostegno ai carburanti, il risparmio effettivo per gli automobilisti si è ridotto a pochi centesimi al litro. In totale, lo sconto di 25 centesimi, che ha comportato un costo complessivo di circa 500 milioni di euro, si è ridotto a circa 12 centesimi, secondo le stime recenti. La diminuzione si verifica dopo un periodo di aumenti e successivi riduzioni della misura.

Quanto è rimasto in tasca agli italiani dello sconto da 25 centesimi di euro – quasi 500 milioni di costo complessivo – che il governo Meloni ha varato lo scorso 18 marzo dopo settimane di tentennamenti e contorsioni verbali? Poco, a ben vedere: 12 centesimi scarsi al litro. E non solo per la fluttuazione del petrolio, il cui prezzo ha oscillato nei dintorni dei 100 dollari al barile da una settimana a questa parte dopo le fiammate a 115 e oltre. Da un lato infatti, a comprimere il beneficio contribuisce il meccanismo stesso. A differenza di quanto avviene in altri Paesi, dove eventuali sconti vengono applicati al cliente al momento del pagamento – banalmente il principio dei saldi – lo sconto del governo viene applicato a monte sulla formazione del prezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La raffica di aumenti prima delle riduzioni: cosa è rimasto al 25 marzo dello sconto sui carburanti varato dal governo – La mappa interattiva Articoli correlati Leggi anche: Dl carburanti e taglio delle accise di 25 centesimi in vigore da giovedì 19 marzo, sconto immediato dopo Cdm Leggi anche: Carburanti, dal taglio delle accise (25 centesimi al litro) alle multe ai petrolieri. Tutte le misure del governo Tutti gli aggiornamenti su La raffica di aumenti prima delle... Temi più discussi: Grano duro, raffica di aumenti in Italia; Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi; Imprese in allarme per il Medio Oriente:Dal rame ai container, raffica di rincari; Prezzo del gasolio ai massimi dal 2022 in Italia, caro carburanti frena l'Europa: dove costa di più il pieno. Contratto 25/27 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacatiPotrebbe arrivare il 1° aprile la firma della parte economica del contratto scuola 2025-2027. È quanto emerso dall’ultimo incontro all’Aran del 24 marzo, secondo quanto riferito da fonti sindacali ad ... orizzontescuola.it Grano duro, raffica di aumenti in ItaliaLe tensioni internazionali stressano i prezzi Fob del grano duro. Negli Usa il dollaro forte porta il Northern Durum sopra i 260 euro alla tonnellata. In Canada sono gli aumenti dei costi di trasporto ... agronotizie.imagelinenetwork.com L’opinione di Mario Zwirner: Dimissioni a raffica è calare le braghe #mariozwirner #opinione #telenuovo - facebook.com facebook Raffica di rincari: voli e carburanti, ma anche edilizia e molti alimentari. @PatriziaDeRub x.com