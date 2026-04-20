Concerto ' Un poeta del silenzio e della melodia Charlie Chaplin e le sue colonne sonore'
Mercoledì 22 aprile, alle 20,30 al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, prosegue la trentunesima stagione artistica del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. In scena il concerto intitolato «Un poeta del silenzio e della melodia. Charlie Chaplin e le sue colonne sonore», con.🔗 Leggi su Baritoday.it
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