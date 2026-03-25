Il 31 marzo 2026 alle ore 21, il Teatro Duse di Bologna ospiterà un nuovo film-concerto interpretato dall'Orchestra Senzaspine. La serata sarà dedicata alla proiezione de “The Pilgrim”, un film diretto da Charlie Chaplin. L’evento combina la proiezione cinematografica con l’esecuzione musicale dal vivo dell’orchestra.

Un nuovo film-concerto firmato Orchestra Senzaspine va in scena il 31 marzo 2026 (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Si tratta della proiezione di “The Pilgrim”, film di Charlie Chaplin del 1923 che sarà accompagnata dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora originale. Sul podio il M°Timothy Brock. L’appuntamento fa parte della rassegna Dusegiovani. Commedia brillante e ricca di una sottile satira sociale, The Pilgrim racconta la fuga di un evaso che, per sottrarsi alla polizia, ruba l’abito di un pastore protestante e finisce per essere scambiato dalla comunità di una piccola cittadina texana per il nuovo, atteso, reverendo. Tra... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - “The Pilgrim”: il film di Charlie Chaplin con Orchestra Senzaspine

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