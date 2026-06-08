Ceto medio | il rischio di impoverimento tra tasse e servizi scarsi

Il ceto medio con redditi tra 40 e 80 mila euro rischia di impoverirsi a causa di tasse elevate e servizi pubblici insufficienti. L'attuale sistema fiscale non offre protezioni adeguate ai redditi fissi, aumentando la pressione economica su questa fascia. La mancanza di interventi specifici potrebbe portare a un calo del potere d'acquisto e a un aumento delle difficoltà finanziarie per molte famiglie.

Come può la fascia tra 40 e 80 mila euro evitare l'impoverimento?. Perché il sistema fiscale attuale non protegge i redditi fissi?. Chi dovrebbe finanziare i servizi pubblici invece del ceto medio?. Come può l'aumento dei salari fermare la fuga dei giovani?.? In Breve Carmela Auriemma evidenzia costi crescenti per sanità e scuola tra 40.000 e 80.000 euro.. Elisabetta Polentini segnala l'insufficienza delle riforme fiscali per la fascia media.. Paolo Longoni propone di contrastare il fiscal drag puntando sul recupero evasione.. Ylenia Zambito e Andrea De Bertoldi suggeriscono salari più alti per stimolare consumi.. Il ceto medio italiano tra erosione del potere d’acquisto e deficit di servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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