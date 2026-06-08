Il presidente del Napoli ha deciso di interrompere la trattativa con la cordata americana guidata da Matt Rizzetta, valutata 2,2 miliardi di euro. La decisione è stata comunicata dopo una valutazione interna, e il club continuerà sotto la sua guida. La trattativa era in fase avanzata, ma è stata bloccata prima della conclusione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni, né cambiamenti nella proprietà o nella gestione.

De Laurentiis blocca la cordata americana da 2.2 miliardi guidata da Matt Rizzetta. Il presidente del Napoli non cede: secondo Repubblica, ha scelto di restare al comando della società. De Laurentiis e il rifiuto agli americani: due scenari possibili. La proposta della cordata statunitense capitanata da Rizzetta aveva fatto tremare i tifosi azzurri. 2.2 milardi: una cifra monstre per acquisire il club partenopeo. Eppure De Laurentiis ha detto no senza indugi. Non ha nemmeno chiesto la prova dei fondi, gesto rivelatrice di una decisione già presa prima dell’annuncio pubblico. Come rivela Repubblica attraverso le parole del giornalista Antonio Corbo, il presidente napoletano aveva già valutato tutto nei dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Cessione Napoli, De Laurentiis ha deciso: la rivelazione sulla trattativa con Rizzetta

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