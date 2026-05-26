Il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato che il Napoli sta portando avanti una sola trattativa, quella con Allegri. Ha inoltre smentito la possibilità di un incontro tra il presidente del club e l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, specificando che non ci sono stati incontri tra le parti. La notizia arriva dopo voci di un possibile meeting tra il dirigente e il tecnico. Alvino ha confermato che al momento non esistono altre trattative in corso.

Il giornalista Carlo Alvino a Radio Crc smentisce il possibile incontro romano tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Carlo Alvino, nel corso del suo programma “Nun C’Accire Nisciuno” in onda su Radio Crc (radio partner della SSC Napoli), ha dichiarato: “Non c’è alcun appuntamento tra Vincenzo Italiano ed il suo entourage con Aurelio De Laurentiis. C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Queste sono le notizie in tempo reale: nessun incontro con Italiano, ma un dialogo con il tecnico toscano. È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alvino: “Il Napoli ha in piedi una sola trattativa, con Allegri. Nessun incontro Italiano – De Laurentiis”

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LAZIO NAPOLI 0-2, il commento di CARLO ALVINO

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