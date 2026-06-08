Il gruppo americano Underdog Global Partners, guidato da Matt Rizzetta, ha presentato un’offerta di circa 2,2 miliardi di euro per l’acquisto delle quote di maggioranza della squadra di calcio. Il presidente attuale ha detto di no alla cessione e ha fissato una scadenza per le trattative. Rizzetta ha aumentato l’offerta, cercando di convincere i proprietari a cedere.

? In Sintesi Il gruppo americano Underdog Global Partners, guidato da Matt Rizzetta, ha presentato un’offerta di circa 2,2 miliardi di euro per l’acquisto delle quote di maggioranza della SSC Napoli. Il progetto prevede la creazione di una polisportiva calcio-basket in stile Real Madrid, il restyling dello Stadio Maradona e l’ingresso in una futura espansione della NBA Europe. Dopo sei mesi di trattative, Aurelio De Laurentiis ha interrotto i dialoghi a maggio per divergenze su clausole riservate, ribadendo che il club non è in vendita e cercando un successore che ci metta “il cuore”. Rizzetta ha difeso la sua passione sportiva e ha fissato una deadline a fine giugno 2026: se ADL non riaprirà il tavolo, gli investitori vireranno su altri club italiani. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Cessione Napoli: De Laurentiis dice no, Rizzetta sale a 2,2 miliardi e fissa la deadline

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