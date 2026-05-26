Cessione Napoli offerta Usa da 2,2 miliardi per De Laurentiis
Un'offerta statunitense di 2,2 miliardi di euro è stata presentata per l'acquisto del club di calcio. È la prima volta dopo 23 anni che si valuta una cessione della società. L'offerta è stata rivolta al proprietario attuale, che sta valutando la proposta. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a eventuali accordi o decisioni definitive. La trattativa si svolge in un contesto di interesse internazionale.
Per la prima volta dopo ventitré anni, il futuro societario del Napoli potrebbe non essere più un tema escluso dalle valutazioni di Aurelio De Laurentiis. L’interesse proveniente dagli Stati Uniti avrebbe infatti assunto contorni sempre più concreti. Con una proposta economica destinata a far rumore. A riportare l’indiscrezione è la Repubblica, che riferisce di “pressioni degli investitori Usa, capitanati dalla Underdog Global Partners e supportati con le sue intriganti potenzialità economiche dalla Ariel Investments di Chicago”. La cordata americana sarebbe pronta a investire una somma senza precedenti per rilevare il club azzurro. La valutazione dell’operazione avrebbe già subito un rilancio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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