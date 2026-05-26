Cessione Napoli offerta Usa da 2,2 miliardi per De Laurentiis

Notizia in breve

Un'offerta statunitense di 2,2 miliardi di euro è stata presentata per l'acquisto del club di calcio. È la prima volta dopo 23 anni che si valuta una cessione della società. L'offerta è stata rivolta al proprietario attuale, che sta valutando la proposta. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a eventuali accordi o decisioni definitive. La trattativa si svolge in un contesto di interesse internazionale.