Rizzetta ha commentato la decisione di De Laurentiis di rifiutare un’offerta di due miliardi di dollari per il club di calcio. La proposta proveniva da un gruppo statunitense, ma è stata respinta dal presidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sul mercato e sulle trattative di vendita del club. Finora, non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o nuove offerte ufficiali.

L’offerta statunitense per la SSC Napoli continua a far discutere. Dopo l’indiscrezione relativa alla proposta da circa 2 miliardi di euro respinta da Aurelio De Laurentiis, arriva anche la posizione di Matt Rizzetta, indicato come riferimento del gruppo americano interessato al club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso è stato contattato mentre era in viaggio verso Philadelphia. Dopo aver rinviato il confronto, attraverso il proprio ufficio stampa avrebbe scelto di non commentare la vicenda, dichiarando di non esserne a conoscenza. Il nome di Rizzetta era emerso per il suo ruolo in Underdog Global Partners, gruppo attivo nella consulenza e nella gestione di investimenti legati allo sport. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: Rizzetta rompe il silenzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: Napoli non si vendeDe Laurentiis rifiuta 2 miliardi: Napoli non si vende Un’offerta da circa 2 miliardi di euro per acquistare la SSC Napoli.

Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi: il club non è in vendita”Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi: il club non è in vendita”"> Aurelio De Laurentiis non ha alcuna...

De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: Napoli non si vendeForzAzzurri.net - De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: Napoli non si vende Un’offerta da circa 2 miliardi di euro per acquistare la SSC Napoli. Una proposta enorme, respinta ... forzazzurri.net

Clamoroso rifiuto del presidente azzurro ad un’offerta monstre di un fondo americano per il #Napoli: ecco la cifra rifiutata dal patron azzurro ? napolinetwork.com/news/de-lauren… x.com

Corriere dello Sport: Napoli, De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi: il club non è in venditaAurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli. È questa la clamorosa indiscrezione raccontata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che svela come il presidente azzurro abb ... napolipiu.com