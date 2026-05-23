De Laurentiis rifiuta 2 miliardi | Rizzetta rompe il silenzio

Da forzazzurri.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rizzetta ha commentato la decisione di De Laurentiis di rifiutare un’offerta di due miliardi di dollari per il club di calcio. La proposta proveniva da un gruppo statunitense, ma è stata respinta dal presidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sul mercato e sulle trattative di vendita del club. Finora, non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o nuove offerte ufficiali.

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L’offerta statunitense per la SSC Napoli continua a far discutere. Dopo l’indiscrezione relativa alla proposta da circa 2 miliardi di euro respinta da Aurelio De Laurentiis, arriva anche la posizione di Matt Rizzetta, indicato come riferimento del gruppo americano interessato al club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente italoamericano del Napoli Basket e del Campobasso è stato contattato mentre era in viaggio verso Philadelphia. Dopo aver rinviato il confronto, attraverso il proprio ufficio stampa avrebbe scelto di non commentare la vicenda, dichiarando di non esserne a conoscenza. Il nome di Rizzetta era emerso per il suo ruolo in Underdog Global Partners, gruppo attivo nella consulenza e nella gestione di investimenti legati allo sport. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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