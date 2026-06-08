Cesare Cremonini e la sua fidanzata, Caterina Lucini, sono saliti insieme sul palco del Circo Massimo. La presenza della coppia ha attirato l’attenzione del pubblico, creando un momento di intimità durante l’evento. Nessuna altra informazione riguardo a dettagli specifici dell’esibizione o del contesto è stata fornita.

Cesare Cremonini e la sua fidanzata, Caterina Lucini, hanno incantanto e regalato un momento di intensità e magia durante l’incredibile concerto romano al Circo Massimo del cantautore bolognese: i due, fidanzati dal 2024 e solitamente molto gelosi della proprio privacy, hanno ballato insieme sulle note di Ragazza del futuro: stretti per mano e guardandosi negli occhi, l’amore e la complicità che trapelava era palpabile. Cesare Cremonini si è esibito in due concerti evento al Circo Massimo di Roma il 6 e il 7 giugno 2026, inaugurando ufficialmente la stagione dei grandi live estivi romani e del suo tour Live26. I due show hanno registrato il tutto esaurito, radunando oltre 65. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cesare Cremonini con la fidanzata sul palco del Circo Massimo: magia pura

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Cesare Cremonini, colpo di scena al Circo Massimo: sul palco spunta la nuova fidanzata Caterina

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