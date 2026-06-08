Il partito, che un tempo deteneva il 34% dei consensi, sta attraversando una fase di crisi di identità e perdita di consenso. Le promesse fatte in passato non sono state mantenute e la leadership interna è oggetto di contestazioni. La sua presenza politica nel centrodestra si è ridimensionata, e fatica a mantenere una posizione stabile tra gli alleati. Attualmente, manifesta difficoltà a definire una linea chiara e a rafforzare il proprio ruolo nel panorama politico.

Promesse mancate, leadership contestata e consenso in caduta libera. Il partito che dominava il centrodestra oggi fatica a riconoscersi. Sette anni possono sembrare pochi in politica. Eppure, guardando la parabola della Lega, sembrano appartenere a un’altra epoca. Nel 2019 il partito guidato da Matteo Salvini era il protagonista assoluto della scena politica italiana. I sondaggi lo accreditavano oltre il 34%, le piazze erano gremite e il Carroccio appariva destinato a diventare la forza dominante del centrodestra per molti anni. Oggi quello scenario sembra lontanissimo. La crisi della Lega non è arrivata all’improvviso. È stata il risultato di una lunga serie di scelte politiche che hanno progressivamente allontanato una parte consistente della sua base elettorale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - C’era una volta la Lega: dal 34 per cento alla crisi di identità

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