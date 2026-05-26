Corsa alla carta d’identità elettronica In un giorno rilasciate cento Cie
In un giorno, sono state rilasciate cento carte d’identità elettroniche durante un’apertura straordinaria degli uffici. La richiesta di Cie sta crescendo e ha portato a questa sessione speciale di rilascio. Le persone hanno potuto ottenere il documento in tempi rapidi grazie a questa iniziativa. La procedura si è svolta senza problemi e ha coinvolto cittadini di diverse età. La richiesta di Cie continua a essere elevata, spinta anche dall’obbligo di aggiornare i documenti.
Cento carte d’identità elettroniche rilasciate in un giorno. "Nell’apertura straordinaria dell’anagrafe (sabato 23 maggio) – fa sapere il Comune - dedicata ai residenti che devono sostituire la carta di identità cartacea con la nuova carta d’identità elettronica (Cie), sono state rilasciate cento Cie". Il Comune stesso ricorda che dopo il 3 agosto il documento cartaceo non avrà più validità e ci saranno a disposizione altri due mesi circa per chiedere il rilascio del nuovo documento digitale. Lo sportello anagrafe per effettuare la sostituzione del documento rimane aperto la mattina da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30 (con o senza appuntamento), mentre il pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15 alle 17 (solo su appuntamento). 🔗 Leggi su Lanazione.it
CARTA DIDENTITA ELETTRONICA, CORSA CONTRO IL TEMPO CON QUALCHE DISAGIO
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