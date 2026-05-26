Corsa alla carta d’identità elettronica In un giorno rilasciate cento Cie

Notizia in breve

In un giorno, sono state rilasciate cento carte d’identità elettroniche durante un’apertura straordinaria degli uffici. La richiesta di Cie sta crescendo e ha portato a questa sessione speciale di rilascio. Le persone hanno potuto ottenere il documento in tempi rapidi grazie a questa iniziativa. La procedura si è svolta senza problemi e ha coinvolto cittadini di diverse età. La richiesta di Cie continua a essere elevata, spinta anche dall’obbligo di aggiornare i documenti.