C’era una volta… torna in tv | dal 25 marzo ogni mercoledì su Teleclubitalia

Dal 25 marzo, ogni mercoledì alle 21.30, Teleclubitalia (canale 77) trasmetterà una nuova edizione di

Da mercoledì 25 marzo alle ore 21.30 torna su Tele Club Italia (canale 77) la nuova edizione di “C’era una volta.”, lo storico format dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile. Un appuntamento fisso ogni mercoledì in prima serata. Le puntate saranno registrate come ogni anno al Parco Commerciale Grande Sud, partner storico del progetto, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e in collaborazione con la Fondazione Basile. Ideato da Anna Oranges e condotto da Carmen Cadalt, il format è prodotto da Tele Club Italia con l’editore Giovanni Francesco Russo e continua a unire scuola e tradizione. In ogni puntata l’attrice Teresa Barretta interpreterà brani in napoletano seicentesco, restituendo l’autenticità delle fiabe di Basile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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