Centrodestra un corteo per la città
Alle 18, un corteo è partito dalla sede in via Carlo Cattaneo, attraversando le piazze centrali della città. Il corteo, formato da rappresentanti del centrodestra, si è fermato davanti al municipio per circa due minuti, scattando alcune fotografie. L’evento ha seguito la conclusione delle elezioni e ha coinvolto diversi partecipanti che si sono mossi lungo il percorso nel cuore urbano.
È andata avanti a lungo la festa del centrodestra dopo l’esito delle elezioni. Verso le 18 dalla sede di via Carlo Cattaneo è partito un corteo che ha attraversato le piazze del centro ed è arrivato davanti al Comune di Lecco, dove c’è stata una sosta durata un paio di minuti per scattare le foto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Centrodestra in corteo per la cittàDopo le elezioni, un corteo del centrodestra si è mosso nel centro della città, partendo dalla sede di via Carlo Cattaneo intorno alle 18.
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