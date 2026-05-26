Un corteo di cani e proprietari ha attraversato la città durante l’evento domenicale intitolato “Una giornata da cani”, in ricordo del Dog Pride Day. La manifestazione ha visto protagonisti molti amici a quattro zampe, che hanno sfilato tra le strade cittadine. La passeggiata ha suscitato sorrisi tra i passanti, che hanno assistito al corteo che si snodava lungo i percorsi cittadini. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto senza incidenti.

Un lungo corteo di amici a quattro zampe ha attraversato la città nell’appuntamento domenicale ’Una giornata da cani (ricordando il Dog Pride Day )’. A catturare l’attenzione di bimbi e adulti, la presenza di due ospiti speciali: Wikipedro, popolare content creator e divulgatore fiorentino noto per la sua ironia, e Massimo Ceccherini, accompagnato dai suoi inseparabili cani social Lucio e Lea, che hanno letteralmente stregato il pubblico. Massimo ha compiuto 61 anni sabato 23 maggio. L’appuntamento a Montecatini è stato una doppia festa per lui che ha regalato ilarità a grandi e piccoli. I partecipanti hanno preso parte ad una camminata scodinzolante per le vie della città, partendo da piazzale Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il corteo scodinzolante fa sorridere la città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teatro Lumière. In scena la tragedia che fa sorridereIl 19 luglio del 1943, a pochi giorni dal 25, il Gran consiglio del Fascismo approvò una delibera che segnò la fine dell’era mussoliniana a piazza...

A 92 anni assaggia il primo kebab: la reazione della suora fa sorridere tutti e conquista i socialA 92 anni, suor Irmingard ha deciso di provare il suo primo kebab, sorprendendo amici e conoscenti con questa scelta.