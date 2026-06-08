Centrodestra in corteo per la città

Notizia in breve

Dopo le elezioni, un corteo del centrodestra si è mosso nel centro della città, partendo dalla sede di via Carlo Cattaneo intorno alle 18. Il corteo ha attraversato diverse piazze e si è fermato davanti al municipio, dove si è svolta una breve sosta di alcuni minuti per scattare foto. La manifestazione è durata a lungo e ha coinvolto sostenitori e rappresentanti dei partiti della coalizione.