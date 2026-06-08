Centrodestra in corteo per la città

Da leccotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le elezioni, un corteo del centrodestra si è mosso nel centro della città, partendo dalla sede di via Carlo Cattaneo intorno alle 18. Il corteo ha attraversato diverse piazze e si è fermato davanti al municipio, dove si è svolta una breve sosta di alcuni minuti per scattare foto. La manifestazione è durata a lungo e ha coinvolto sostenitori e rappresentanti dei partiti della coalizione.

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È andata avanti a lungo la festa del centrodestra dopo l’esito delle elezioni. Verso le 18 dalla sede di via Carlo Cattaneo è partito un corteo che ha attraversato le piazze del centro ed è arrivato davanti al Comune di Lecco, dove c’è stata una sosta durata un paio di minuti per scattare le foto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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