Centrodestra in corteo per la città
Dopo le elezioni, un corteo del centrodestra si è mosso nel centro della città, partendo dalla sede di via Carlo Cattaneo intorno alle 18. Il corteo ha attraversato diverse piazze e si è fermato davanti al municipio, dove si è svolta una breve sosta di alcuni minuti per scattare foto. La manifestazione è durata a lungo e ha coinvolto sostenitori e rappresentanti dei partiti della coalizione.
È andata avanti a lungo la festa del centrodestra dopo l’esito delle elezioni. Verso le 18 dalla sede di via Carlo Cattaneo è partito un corteo che ha attraversato le piazze del centro ed è arrivato davanti al Comune di Lecco, dove c’è stata una sosta durata un paio di minuti per scattare le foto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sgombero del Grattacielo di Ferrara: le storie degli sfollati e il corteo del 7 marzo 2026
Notizie e thread social correlati
Il corteo scodinzolante fa sorridere la cittàUn corteo di cani e proprietari ha attraversato la città durante l’evento domenicale intitolato “Una giornata da cani”, in ricordo del Dog Pride Day.
Corteo per Sergio Ramelli, inizia la manifestazione: Città Studi blindataQuesta sera si svolge un corteo dedicato a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù assassinato nel 1975.
Argomenti più discussi: Lecco, la lunga corsa al municipio: eventi, big della politica e strategie della campagna elettorale; Tappa spezzina per i Gay Conservatori & Liberali, costola del centrodestra con Francesca Pascale; Terni, no allo scippo della Asl: centrodestra e civici in campo con una fiaccolata; Riforma Asl Umbria, il centrodestra scende in piazza a Terni contro l'azienda unica: scontro sulla sede e ultimatum del Pd.
Sulla Provincia : Lavoriamo testardamente per l’unità del centrodestra #Benevento facebook
Braccianti uccisi, migliaia in corteo Cgil: strapotere di caporali e cosche Riccardo Bruno, @Corriere x.com
Modena: al tanto acclamato e pubblicizzato presidio di Forza Nuova si presentano solo in 40. Il leader: Voi in Emilia avete la mafia, risultato dell’antifascismo. Ho nostalgia del fascismo perché la mafia l’aveva eliminata reddit