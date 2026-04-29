Corteo per Sergio Ramelli inizia la manifestazione | Città Studi blindata

Questa sera si svolge un corteo dedicato a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù assassinato nel 1975. La manifestazione ha avuto inizio nelle strade di Città Studi, dove le autorità hanno disposto misure di sicurezza e blocchi stradali per garantire l'ordine. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti che ricordano l’anniversario dell’evento.

Si tiene questa sera il corteo in memoria di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Come ogni anno la manifestazione si tiene il 29 aprile, giorno in cui Ramelli morì dopo l'aggressione subita il 13 marzo dello stesso anno. Un folto gruppo di manifestanti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sergio Ramelli, i giudici che vedono ancora il fascismo nel corteo per commemorarlo Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il corteo per Sergio Ramelli. Si aspetta l’ok della questura; Cagliari, manifestazione antifascista contro la commemorazione di Ramelli; Commemorato Pedenovi, ucciso da Prima Linea. Sala: Attenti al linguaggio aggressivo, ecco cosa rischiamo; Cagliari, commemorazione Ramelli e contro-corteo: clima incandescente. Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it Stacca i manifesti sul corteo per Sergio Ramelli a Milano, 33enne picchiato da neofascisti: Erano almeno 10Un 33enne è stato aggredito a Milano da un gruppo di militanti di estrema destra per aver staccato manifesti della parata per Sergio Ramelli ... fanpage.it #Corteo per Sergio #Ramelli, a #Milano, 33enne stacca i manifesti e viene picchiato da #neofascisti: “Almeno 10" - facebook.com facebook “Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni”. x.com