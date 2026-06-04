Il presidente del Napoli ha dichiarato che non ci sono problemi riguardo al centro sportivo. Ha annunciato che la prima partita della squadra sarà giocata in trasferta, attribuendo questa scelta ai concerti che hanno causato disagi. Durante la conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel Volturno, ha evitato di approfondire le questioni infrastrutturali, limitandosi a dichiarare che la questione è stata chiusa.

Quando il discorso scivola sulle infrastrutture, De Laurentiis, nella conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel Volturno, cambia ritmo: poche parole, dossier archiviati. Ma è proprio da lì che esce la notizia più concreta della giornata, e riguarda lo stadio del Napoli — o meglio, il suo prato. Centro sportivo “nessun problema”, stadio in una conferenza dedicata. Sul centro sportivo il presidente è netto: “ Per il centro sportivo non c’è problema”. Una riga, per dire che il progetto procede. Sull’impianto, invece, rimanda: “ Per lo stadio faremo una conferenza”. Un tema su cui De Laurentiis si muove da tempo, tra il progetto di un nuovo stadio da 70mila posti sui terreni della Q8 e l’inchiesta per abuso edilizio al Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Centro sportivo nessun problema”. E annuncia: la prima del Napoli sarà fuori casa, colpa dei “maledetti concerti”

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