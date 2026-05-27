La trattativa per la vendita del Napoli rimane aperta, nonostante due rifiuti da parte del presidente negli ultimi quindici giorni. Secondo fonti, gli acquirenti americani intendono continuare a insistere per portare avanti l’accordo. La trattativa non è ancora stata definitivamente conclusa e le parti coinvolte stanno ancora negoziando.

La vendita del Napoli non è una storia chiusa. Lo racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno, dipingendo una trattativa che — nonostante i due no di Aurelio De Laurentiis nelle ultime due settimane — è ancora viva. Gli americani di Underdog Global Partners, il fondo guidato da Matt Rizzetta che aveva già messo sul piatto due miliardi di euro per il club, non si arrenderanno. Insisteranno. Il quotidiano partenopeo è esplicito: "Un'apertura c'è stata così come un rilancio nelle ultime ore". Cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno Il giornale del Sud descrive un fronte americano che non considera affatto la pratica archiviata. Il team... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vendita Napoli, la trattativa con De Laurentiis non è chiusa. Gli americani: “Insisteremo”

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