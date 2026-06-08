Centro per l' Autismo apertura imminente | Siamo in dirittura d' arrivo

Il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino, sta per aprire. Il direttore generale dell'ASL di Avellino ha confermato che il trasferimento dei primi utenti avverrà entro la prossima settimana. La struttura è pronta e si attende solo l'inizio delle attività con i pazienti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso o sul numero di utenti che verranno accolti inizialmente.

Il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino, è pronto ad aprire i battenti. A confermarlo è il direttore generale dell'ASL di Avellino, Maria Concetta Conte, che annuncia il trasferimento dei primi utenti entro la settimana prossima. L'ultimo ostacolo da superare è di natura tecnica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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