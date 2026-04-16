L' assessore Magnacca sul Piano per il commercio | Difetto di attenzione del Pd siamo in dirittura d' arrivo

L'assessore responsabile del settore commerciale ha riferito che gli uffici stanno ultimando il nuovo Piano per il commercio. Ha inoltre commentato che alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui il vicepresidente del consiglio regionale e il capogruppo del partito, non hanno prestato attenzione all’argomento. Secondo le sue parole, il processo è ormai in fase di conclusione.

“Gli uffici di questo assessorato stanno lavorando al nuovo Piano per il commercio, ma evidentemente il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e il capogruppo regionale del Partito democratico Silvio Paolucci hanno avuto un temporaneo difetto di attenzione su questo argomento”. A.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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