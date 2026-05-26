Cantiere da oltre 2 milioni in dirittura d' arrivo | il presidente della Provincia annuncia l' apertura del nuovo ponte

I lavori per il nuovo ponte sul Po di Volano sulla Sp54 sono quasi completati e l'apertura al traffico è prevista per lunedì 15 giugno. Il cantiere, con un investimento superiore ai due milioni di euro, si trova in fase di conclusione, secondo le tempistiche stabilite. La struttura rappresenta un intervento importante per il collegamento stradale nella zona. La data di apertura è stata annunciata dal presidente della Provincia.

I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, procedono secondo la tabella di marcia e l’apertura al transito è in programma per lunedì 15 giugno.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn accesso che avverrà in modalità a senso unico alternato regolato da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Nuovo ponte quasi pronto: apertura vicina dopo i ritardi del cantiereIl cantiere per il nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, sta per essere completato.

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