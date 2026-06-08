Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 86 annunci di lavoro e 164 figure ricercate

Nel territorio di Brindisi e provincia sono attivi 86 annunci di lavoro presso i centri per l’impiego, con 164 posti disponibili in vari settori. Il 22esimo report settimanale dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia riporta questa cifra, evidenziando una presenza significativa di opportunità occupazionali per chi cerca un impiego nella zona.

BRINDISI - Un nuovo panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione emerge dal 22esimo report settimanale elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia: 86 annunci attivi, per un totale di 164 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.22° REPORT 2026 Ambito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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