Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 81 annunci di lavoro e 265 figure ricercate

Il 13esimo report settimanale dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia riporta 81 annunci di lavoro attivi nei centri per l’impiego della provincia, con 265 figure professionali richieste. I dati evidenziano una presenza significativa di offerte di lavoro distribuite tra vari settori produttivi, offrendo opportunità a chi cerca un’occupazione in questa zona. La rilevazione si riferisce alla settimana corrente e si basa su fonti ufficiali locali.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto marketing, con 100 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo con 52 risorse richieste, seguito da ristorazione con 29 A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto marketing, con 100 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo con 52 risorse richieste, seguito da ristorazione con 29, metalmeccanico 19, commercio 14, logistica 12, edilizia 11, servizi 9, industria 4, trasporti eamministrativo con 3 richieste ognuno. A chiudere, sanità, contabile, artigianato, agricoltura e zootecnia con 2 posti cada settore. A completare il panorama occupazionale c’ è una posizione riservata agli iscritti alle categorie protette art. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 80 figure ricercateA guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 25 figure ricercate.

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercateBRINDISI - Sono 410 i posti di lavoro offerti dalle aziende del Brindisino pubblicati nel nuovo Report Arpal Puglia, 53 gli annunci attivi.

Temi più discussi: Dal Primo aprile accesso al Centro per l’impiego di Pescara solo con prenotazione; Torna We for Job: il career day della Provincia di Pavia; Giornate del Placement: due appuntamenti a Ponte San Pietro; Centri Impiego Provincia Rieti - Pubblicazione Graduatoria Provvisoria n. 1 Operatore Amministrativo a tempo indeterminato pieno presso Prefettura di Rieti.

Lavoro, 146 offerte nei centri per l'impiego del territorioSono 146 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e ... cremonaoggi.it

Tecnici informatici, aiuto cuochi, personale di carrozzeria: le offerte di lavoro della settimana nel novareseTecnici informatici, aiuto cuochi, personale di carrozzeria. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. novaratoday.it

Bologna, il video del sindaco Lepore: «Curiamo uno dei centri storici medievali più belli e grandi d'Europa, non vogliamo che si svuoti» x.com

San Marino. Centri Estivi 2026: iscrizioni aperte per la sede di Cailungo - facebook.com facebook