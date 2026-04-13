Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 101 annunci di lavoro e 306 figure ricercate

Nei centri per l’impiego di Brindisi e della provincia sono disponibili 101 annunci di lavoro che riguardano complessivamente 306 posizioni in vari settori produttivi. La settimana si presenta con un’offerta occupazionale diversificata, offrendo opportunità a persone in cerca di impiego in diverse aree lavorative. I dati indicano un mercato del lavoro attivo e in movimento, con molte richieste di figure professionali diverse.

BRINDISI - Anche questa settimana panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 101 annunci attivi, per un totale di 306 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio. Sono questi i dati elaborati dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia nell'ambto del 14esimo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 80 figure ricercateA guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto commercio con 25 figure ricercate.

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercateBRINDISI - Sono 410 i posti di lavoro offerti dalle aziende del Brindisino pubblicati nel nuovo Report Arpal Puglia, 53 gli annunci attivi.