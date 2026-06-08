Centri estivi Cesena Siamo Noi | Costi sempre più elevati non possono diventare un lusso per pochi

Con la chiusura delle scuole, torna il problema dei centri estivi. I costi sono aumentati, rendendo difficile l’accesso per molte famiglie. Dopo aver segnalato la riduzione delle ore di copertura educativa da circa 120 a 80 per alcune famiglie con bambini e bambine con disabilità, l’associazione sottolinea che i prezzi non possono diventare un lusso per pochi. La questione riguarda la sostenibilità economica dei servizi, che rischiano di diventare inaccessibili per le famiglie con minori con bisogni speciali.

"Con la chiusura delle scuole torna, come ogni anno, il problema dei centri estivi. Come Csn, dopo aver già segnalato la riduzione della copertura educativa dei centri estivi da circa 120 ore a 80 ore per alcune famiglie con ragazzi e ragazze con disabilità sulla base dei bisogni e delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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