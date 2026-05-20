Centri estivi Donati | Servono scelte strutturate non rattoppi L’estate non può diventare un lusso per le famiglie aretine
Ogni estate, molte famiglie si trovano a dover affrontare la questione di come gestire i mesi di chiusura delle scuole, cercando di conciliare lavoro, spese e servizi disponibili. Donati ha sottolineato l’importanza di adottare interventi strutturali per i centri estivi, evitando soluzioni temporanee o improvvisate. Ha aggiunto che l’obiettivo è garantire un’offerta accessibile, perché l’estate non deve rappresentare un lusso per le famiglie aretine.
“Ogni estate per molte famiglie si ripresenta una questione concreta: come gestire i mesi di chiusura delle scuole conciliando lavoro, costi e servizi disponibili. Sempre più genitori incontrano difficoltà nel trovare centri estivi accessibili, con tariffe sostenibili e attività adeguate alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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