Celebrare la festa del sole
Le celebrazioni della festa del sole sono considerate momenti di attenzione verso se stessi, secondo chi le organizza. Questi eventi della Ruota dell’anno celtica si concentrano sulla gioia e sulla ritualità, che vengono viste come strumenti per connettersi con la Natura. Le manifestazioni sono pensate come occasioni di riflessione e di ricordo delle tradizioni legate a questo calendario. La festa si svolge in un contesto che privilegia l’aspetto spirituale e culturale, senza scopi commerciali.
«Per noi le feste della Ruota dell'anno celtica sono momenti in cui dedicare un po' di attenzione a noi stessi, alla gioia e alla ritualità che ci mette in contatto con la Natura.Se possiamo condividere, siamo ancora più felici».In collaborazione con: Roberto e Luca di Spazio Shunya & Valentina e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Inno alla festa del Narciso
Notizie e thread social correlati
Un cortometraggio per celebrare la Festa della Repubblica: iniziativa del "Pertini"In occasione degli ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana, un istituto professionale di Brindisi ha prodotto un cortometraggio...
Colleferro. Partecipazione e commozione nel celebrare la giornata del 1° Maggio, Festa dei LavoratoriA Colleferro si è svolta una manifestazione per celebrare il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori.
Temi più discussi: Equilium in festa, Jesolo si prepara a celebrare le sue radici; Festa della Repubblica, le iniziative in Toscana per celebrare l’80° anniversario; Reggio Emilia celebra l’Ottantesimo della Festa della Repubblica; La Città di Chivasso celebra il 2 Giugno, Festa della Repubblica.
A Borgo San Martino per celebrare la 101ª edizione della tradizionale Festa delle Fragole. Una bella occasione per trascorrere una serata in amicizia insieme ai sindaci, agli amministratori locali e a tanti amici del territorio. x.com
Festa della Repubblica | Cultura & Comunità Celebrare l'80° anniversario della Repubblica Italiana significa anche celebrare la cultura che ci unisce — in Italia e nel mondo. Un ringraziamento speciale va a chi ha reso questa festa ancora più ricca e sig facebook
Festa della Fragola Mercato Vintage e Antico ai Fairgrounds della Contea di Boulder OGGI! 11:00 - 16:00 reddit
Festa della Repubblica, le iniziative in Toscana per celebrare l’80° anniversarioLa Toscana celebra la Festa della Repubblica, nel suo 80° anniversario, con iniziative e celebrazioni in tutta la regione. Incontri, riflessioni, mostre ed eventi per rimarcare l’importanza del ... intoscana.it
Eid al-Adha 2026, come viene celebrata in Italia la Festa del sacrificio musulmanaI fedeli mussulmani scenderanno in diverse piazze italiane, a partire da oggi, 27 maggio, per celebrare una delle feste più importanti del calendario islamico: la Eid-al-Adha. Migliaia di uomini e don ... repubblica.it