Celebrare la festa del sole

Notizia in breve

Le celebrazioni della festa del sole sono considerate momenti di attenzione verso se stessi, secondo chi le organizza. Questi eventi della Ruota dell’anno celtica si concentrano sulla gioia e sulla ritualità, che vengono viste come strumenti per connettersi con la Natura. Le manifestazioni sono pensate come occasioni di riflessione e di ricordo delle tradizioni legate a questo calendario. La festa si svolge in un contesto che privilegia l’aspetto spirituale e culturale, senza scopi commerciali.