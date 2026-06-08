Celebrare la festa del sole

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le celebrazioni della festa del sole sono considerate momenti di attenzione verso se stessi, secondo chi le organizza. Questi eventi della Ruota dell’anno celtica si concentrano sulla gioia e sulla ritualità, che vengono viste come strumenti per connettersi con la Natura. Le manifestazioni sono pensate come occasioni di riflessione e di ricordo delle tradizioni legate a questo calendario. La festa si svolge in un contesto che privilegia l’aspetto spirituale e culturale, senza scopi commerciali.

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«Per noi le feste della Ruota dell'anno celtica sono momenti in cui dedicare un po' di attenzione a noi stessi, alla gioia e alla ritualità che ci mette in contatto con la Natura.Se possiamo condividere, siamo ancora più felici».In collaborazione con: Roberto e Luca di Spazio Shunya & Valentina e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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