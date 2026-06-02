Un cortometraggio per celebrare la Festa della Repubblica | iniziativa del Pertini
In occasione degli ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana, un istituto professionale di Brindisi ha prodotto un cortometraggio celebrativo. Il film è stato realizzato e interpretato dagli studenti dell’istituto dedicato all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera. L’iniziativa mira a commemorare la ricorrenza storica attraverso il lavoro degli studenti. Il cortometraggio è stato presentato ufficialmente in un evento locale.
BRINDISI – In occasione dello storico traguardo degli ottant’anni della Repubblica Italiana, l’istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (Ipeoa) “Sandro Pertini” di Brindisi presenta un cortometraggio celebrativo interamente realizzato e interpretato dalle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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