Un cortometraggio per celebrare la Festa della Repubblica | iniziativa del Pertini

Notizia in breve

In occasione degli ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica Italiana, un istituto professionale di Brindisi ha prodotto un cortometraggio celebrativo. Il film è stato realizzato e interpretato dagli studenti dell’istituto dedicato all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera. L’iniziativa mira a commemorare la ricorrenza storica attraverso il lavoro degli studenti. Il cortometraggio è stato presentato ufficialmente in un evento locale.