Colleferro Partecipazione e commozione nel celebrare la giornata del 1° Maggio Festa dei Lavoratori

A Colleferro si è svolta una manifestazione per celebrare il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti sindacali e lavoratori, con momenti di ascolto e confronto. Sono stati distribuiti volantini e sono stati tenuti discorsi pubblici per ricordare i diritti fondamentali dei lavoratori. L’evento si è concluso con un momento di solidarietà e un breve corteo nel centro cittadino.