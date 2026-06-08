Il candidato sconfitto nel ballottaggio di Arezzo ha dichiarato che il risultato è chiaro e ha riconosciuto la vittoria dell'avversario. Ha inoltre affermato di aver contattato il candidato vincente per congratularsi. Ha annunciato che assumerà il ruolo di opposizione rigorosa. La comunicazione è avvenuta dopo la chiusura delle urne, con risultati definitivi. Nessun dettaglio sui voti o percentuali è stato fornito.

Arezzo, 8 giugno 2026 – Ad Arezzo "il risultato è chiaro, Comanducci ha vinto. L'ho contatto per complimentarmi". Così Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco del centrosinistra che esce sconfitto dal ballottaggio. "A lui l'onore e l'onere di cambiare una città che non sta correndo, come ci dicono i dati. Ora speriamo, tra la maggioranza e il nostro ruolo all'opposizione, di riportarla più in alto senza lasciare indietro nessuno". I votanti, prosegue il dem, "sono un po' calati anche se meno del dato generale visto a livello nazionale". https:www.lanazione.itvideoil-neosindaco-comanducci-per-le-strade-di-arezzo-i-sostenitori-cantano-linno-d1ldl1d4 Qui, inoltre, "c'è stato anche un ritorno al voto delle componenti civiche e politiche che al primo turno non hanno votato per il centrodestra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceccarelli, sconfitto nel ballottaggio di Arezzo: “Ora opposizione rigorosa. Complimenti a Comanducci”

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