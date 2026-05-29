Arezzo si prepara al secondo turno delle elezioni comunali. Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra con il 32,36% dei voti al primo turno, ha annunciato di voler stringere un accordo con Marco Donati, rappresentante di una coalizione civica con Azione, che ha ottenuto il 20%. Ceccarelli ha dichiarato che la porta è aperta per un’unione delle forze per cercare di battere l’altro candidato in corsa.

Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, 32.36% primo turno, guarda verso Marco Donati, coalizione civica con Azione, 20.49%, per battere Marcello Comanducci, centrodestra, 43.81%, al ballottaggio che domenica 7 e lunedì 8 giugno elegge il sindaco di Arezzo. (Foto Fb Marcello Comanducci) Arezzo che ha amministrazione uscente il centrodestra del sindaco uscente Alessandro Ghinelli. Vincenzo Ceccarelli, Pd, dopo il supporto di Elly Schlein, ad Arezzo alla vigilia del primo turno delle amministrative del 24 e 25 maggio, per battere Comanducci cerca l’accordo con Marco Donati, fortissimo col suo 20.49% di voti. (Foto Fb Marco Donati) Ceccarelli è molto chiaro scrivendo via social venerdì 29 maggio: “Ieri abbiamo presentato il nostro patto per Arezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo al ballottaggio, Ceccarelli cerca accordo con Donati per battere Comanducci: “Uniamo le forze. La nostra porta è aperta”

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