Ceccarelli | Risultato chiaro Comanducci vincitore

Con poche sezioni ancora da scrutinare, Vincenzo Ceccarelli ha confermato che Comanducci sta vincendo. La sua dichiarazione arriva mentre si avvicina al termine dello spoglio delle schede. La differenza tra i candidati appare evidente, anche se i risultati ufficiali devono ancora essere pubblicati. La competizione sembra ormai decisa in favore di Comanducci, secondo le parole di Ceccarelli.

“Il risultato chiaro, Comanducci ha vinto”. Vincenzo Ceccarelli, quando mancano pochissime sezioni alla conclusione dello spoglio, parla con la stampa. Da una piazza Sant'Agostino silenziosa, partono i complimenti all'avversario e i ringraziamenti a tutti i sostenitori del centro sinistra. “Ho. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Dopo 13 sezioni Comanducci 55% e Ceccarelli 45%Dopo 13 sezioni su 13, Marcello Comanducci guida con il 55% delle preferenze, mentre Vincenzo Ceccarelli ottiene il 45%.

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