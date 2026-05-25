Così Comanducci e Ceccarelli si confronteranno al ballottaggio

Notizia in breve

Il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra si sfideranno al secondo turno dopo aver ottenuto rispettivamente circa 2.500 e 7.500 voti. La differenza tra i due candidati è di circa 5.000 preferenze. La vittoria al primo turno non è stata raggiunta da nessuno dei due, portando quindi alla sfida finale tra le due forze politiche. La consultazione si è conclusa con questa differenza di voti.