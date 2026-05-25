Così Comanducci e Ceccarelli si confronteranno al ballottaggio

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra si sfideranno al secondo turno dopo aver ottenuto rispettivamente circa 2.500 e 7.500 voti. La differenza tra i due candidati è di circa 5.000 preferenze. La vittoria al primo turno non è stata raggiunta da nessuno dei due, portando quindi alla sfida finale tra le due forze politiche. La consultazione si è conclusa con questa differenza di voti.

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Cinquemila voti di differenza portano il candidato di centro destra e quello di centro sinistra al ballottaggio. Si è chiusa così questa tornata elettorale che ha visto Marcello Comanducci sempre in vantaggio con vari punti di percentuale di scarto. E Vincenzo Ceccarelli all'inseguimento. Il voto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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