Così Comanducci e Ceccarelli si confronteranno al ballottaggio
Il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra si sfideranno al secondo turno dopo aver ottenuto rispettivamente circa 2.500 e 7.500 voti. La differenza tra i due candidati è di circa 5.000 preferenze. La vittoria al primo turno non è stata raggiunta da nessuno dei due, portando quindi alla sfida finale tra le due forze politiche. La consultazione si è conclusa con questa differenza di voti.
Cinquemila voti di differenza portano il candidato di centro destra e quello di centro sinistra al ballottaggio. Si è chiusa così questa tornata elettorale che ha visto Marcello Comanducci sempre in vantaggio con vari punti di percentuale di scarto. E Vincenzo Ceccarelli all'inseguimento. Il voto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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L'unica partita in bilico tra le rilevanti è #Venezia . Sono solo exit poll, ma se dovesse finire così ne uscirebbe meglio il centrodestra (ma occhio al ballottaggio) x.com
Finisce così questa lunga e dura campagna elettorale, in una piazza San Jacopo strapiena con tante persone ed entusiasmo alle stelle. Ora tocca a voi Aretini scegliere!!! facebook