Ceccano il mercatino degli Artigiani nel borgo

Da frosinonetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno si terrà il mercatino degli Artigiani nel borgo a Ceccano, in Piazza 25 Luglio. L’evento, promosso dall’associazione ODV, coinvolgerà diversi artigiani locali che esporranno prodotti fatti a mano. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle e acquistare oggetti artigianali. L’iniziativa si svolgerà durante tutta la giornata, con orari ancora da definire.

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Domenica 14 Giugno a Ceccano appuntamento con il mercatino degli Artigiani nel borgo ODV in Piazza 25 Luglio.Edizione straordinaria pomeridiana dalle ore 18.00 a fine serata.Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. I mercatini settimanali terminano a Giugno per poi riprendere a Settembre. Vi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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