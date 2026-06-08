Ceccano il mercatino degli Artigiani nel borgo
Domenica 14 giugno si terrà il mercatino degli Artigiani nel borgo a Ceccano, in Piazza 25 Luglio. L’evento, promosso dall’associazione ODV, coinvolgerà diversi artigiani locali che esporranno prodotti fatti a mano. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle e acquistare oggetti artigianali. L’iniziativa si svolgerà durante tutta la giornata, con orari ancora da definire.
Domenica 14 Giugno a Ceccano appuntamento con il mercatino degli Artigiani nel borgo ODV in Piazza 25 Luglio.Edizione straordinaria pomeridiana dalle ore 18.00 a fine serata.Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. I mercatini settimanali terminano a Giugno per poi riprendere a Settembre. Vi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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