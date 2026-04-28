Frosinone torna il mercatino degli Artigiani nel Borgo ODV

Domenica 3 maggio, il mercatino degli Artigiani torna nel Borgo di Frosinone Alta, in Piazza Norberto Turriziani, dalle 9.30 alle 18.00. L'evento prevede la presenza di artigiani locali, espositori di oggetti di antiquariato e prodotti fatti a mano. L'iniziativa si svolge regolarmente e permette di scoprire creazioni e pezzi unici realizzati da artigiani del territorio. L'appuntamento si ripete nel rispetto delle modalità stabilite e senza variazioni.

Domenica 3 Maggio dalle ore 9.30 alle 18.00 torna a Frosinone Alta il mercatino degli Artigiani nel Borgo in Piazza Norberto Turriziani!Un appuntamento imperdibile con l'artigianato locale, l'antiquariato e l'homemade di qualità.la creatività la farà da padrona!Vi aspettiamo per un appuntamento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il mercatino degli Artigiani del Borgo ODV a Frosinone Alta Arpino, mercatino degli Artigiani del borgo ODVIl Mercatino di Arpino ogni quarta domenica del mese con una nuova edizione ricca di creatività, tradizione e prodotti unici.