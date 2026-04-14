Frosinone appuntamento con il mercatino degli Artigiani nel Borgo

Domenica 19 aprile, in Piazza Turriziani a Frosinone, si terrà il mercatino degli Artigiani. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 18.00 e ospiterà esposizioni di opere artigianali e prodotti di alta qualità. La manifestazione, che si svolge in un’atmosfera suggestiva, mette a disposizione dei visitatori diverse creazioni realizzate dai artigiani locali, offrendo un’occasione di scoperta e di incontro con l’arte e la tradizione.

Torna in Piazza Turriziani domenica 19 aprile, dalle ore 9.30 alle 18.00, un appuntamento fra bellezza, opere del prorio ingegno di pregio e prodotti d’eccellenza! Un evento unico, dove arte e tradizione si incontrano in questa elegante e suggestiva piazza.Troverete come al solito creazioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Il mercatino degli Artigiani del Borgo ODV a Frosinone Alta Ceccano, mercatino degli Artigiani del borgo ODVTorna come ogni seconda domenica del mese l'appuntamento con il mercatino di Ceccano a cura degli artigiani del borgo ODV.