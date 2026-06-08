L’avvocato di Andrea Sempio ha affermato che la madre del ragazzo ha un ruolo attivo nell’alibi fornito. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante una trasmissione di approfondimento sulla cronaca condotta da Gianluigi Nuzzi. L’avvocato ha evidenziato una differenza significativa tra le parole delle madri di Sempio e di un’altra persona coinvolta. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alle implicazioni legali di questa affermazione.

"La mamma di Andrea Sempio ha un ruolo attivo nell'alibi del figlio". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei due difensori di Andrea Sempio, intervenendo a Dentro La Notizia, il programma di approfondimento sulla cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi. Sollecitato dal conduttore, Il legale ha commentato le recenti dichiarazioni di Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, che in un'intervista rilasciata a la Repubblica ha ribadito la propria convinzione sull'innocenza del figlio, esprimendo fiducia nelle nuove indagini coordinate dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Nel corso dell'intervento, Cataliotti ha evidenziato quella che considera “una differenza non di poco conto” tra il ruolo delle due madri nell'ambito dell'attuale fase investigativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "C'è una differenza enorme", Cataliotti sulle parole delle madri di Stasi e Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Cataliotti avvocato di Sempio svela che "stiamo lavorando a una prova formidabile sulle scarpe"Un avvocato ha dichiarato che si sta lavorando a una prova decisiva riguardante le scarpe dell’indagato.

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Cataliotti su Sempio e Stasi: “Quelle impronte…”L’avvocato Cataliotti ha dichiarato che le impronte trovate sulla scena del crimine sono compatibili con quelle di Sempio e Stasi.

Temi più discussi: Garlasco, Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio sui post pubblicati sul Forum: Non rappresenta se stesso; Caso Garlasco, il legale di Sempio: I Poggi non saranno parte civile; Garlasco in Tv, Sempio e l'impronta sulle scale. Cataliotti punge: Procura ricorre alla fantasia. Perché la teoria dei RIS non convince; Il caso Garlasco e la consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, differenza con la perizia e i suoi limiti.

Che differenza c’è tra rito abbreviato secco e non so quale altro rito abbreviato? #Cataliotti inizia a mettere in pratica il sistema #Lovati. Nessuna collaborazione con la procura. In assenza di prove di innocenza assoluta. mi sembra una strategia logica. x.com

Garlasco, Cataliotti sulle parole delle madri di Stasi e Sempio: C'è una differenza enormeLa mamma di Andrea Sempio ha un ruolo attivo nell’alibi del figlio. Lo ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei due ... iltempo.it

Delitto di Garlasco | Cataliotti: Non esistono prove contro Sempio, chiediamo la perizia per il piedeA La Vita in diretta si parla del delitto di Garlasco con l'intervista all'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: ecco cosa ha detto L’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea ... ilsussidiario.net