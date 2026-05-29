Garlasco Cataliotti avvocato di Sempio svela che stiamo lavorando a una prova formidabile sulle scarpe

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un avvocato ha dichiarato che si sta lavorando a una prova decisiva riguardante le scarpe dell’indagato. La procura ha raccolto nuovi elementi e si concentra su un campione di calzature. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati o sui metodi utilizzati. La ricerca di prove prosegue nel tentativo di chiarire i fatti legati alla vicenda, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.

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Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, è intervenuto nel talk “Dritto e Rovescio”, affermando che sta lavorando a una prova di scarico “formidabile” inerente alle impronte delle scarpe. Questa prova, secondo il legale, se fosse avallata da una perizia, sarebbe decisiva per scagionare definitivamente il suo cliente che è indagato per il delitto di Garlasco. Garlasco, Cataliotti prova a smontare l'impianto accusatorio contro Sempio La rivelazione sulla prova di scarico delle scarpe Cataliotti: "Se confermata perizia, il processo non può andare avanti" Garlasco, Cataliotti prova a smontare l’impianto accusatorio contro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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