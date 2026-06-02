Garlasco l’annuncio dell’avvocato Cataliotti su Sempio e Stasi | Quelle impronte…

Da caffeinamagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’avvocato Cataliotti ha dichiarato che le impronte trovate sulla scena del crimine sono compatibili con quelle di Sempio e Stasi. Le indagini si concentrano su questi due sospetti, e le impronte sono state analizzate come parte delle prove. La discussione pubblica e giudiziaria si è intensificata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui risultati delle analisi o sui prossimi passi delle indagini.

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Con il passare delle settimane, il caso Garlasco continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito televisivo e giudiziario. Anche nella seconda puntata di Morning News, andata in onda su Canale 5 nella mattinata del 2 giugno 2026, l’attenzione si è concentrata sulle nuove mosse della difesa di Andrea Sempio, attualmente indagato nell’ambito della riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Nel corso della trasmissione condotta da Dario Maltese, è intervenuto in collegamento l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi giorni: il rifiuto della difesa rispetto alla consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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