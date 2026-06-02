Garlasco l’annuncio dell’avvocato Cataliotti su Sempio e Stasi | Quelle impronte…

Notizia in breve

L’avvocato Cataliotti ha dichiarato che le impronte trovate sulla scena del crimine sono compatibili con quelle di Sempio e Stasi. Le indagini si concentrano su questi due sospetti, e le impronte sono state analizzate come parte delle prove. La discussione pubblica e giudiziaria si è intensificata, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui risultati delle analisi o sui prossimi passi delle indagini.