C’è un pacco per vostra figlia | si finge corriere e truffa due anziani

Notizia in breve

Un uomo si è presentato come corriere a casa di due anziani, fingendo di consegnare un pacco per la loro figlia, e ha tentato di truffarli. Successivamente, ha cercato di mettere a segno un raggiro anche con una terza vittima, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L’individuo aveva pianificato di truffare più persone con questa stessa modalità. Gli investigatori stanno verificando eventuali altri episodi collegati.