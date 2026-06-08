C’è un pacco per vostra figlia | si finge corriere e truffa due anziani

Da latinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è presentato come corriere a casa di due anziani, fingendo di consegnare un pacco per la loro figlia, e ha tentato di truffarli. Successivamente, ha cercato di mettere a segno un raggiro anche con una terza vittima, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L’individuo aveva pianificato di truffare più persone con questa stessa modalità. Gli investigatori stanno verificando eventuali altri episodi collegati.

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Prima ha truffato una coppia fingendosi un corriere, poi ha tentato il raggiro anche con una terza vittima, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto nella Capitale, un ragazzo di 24 anni originario di Napoli ma residente a Latina accusato di truffa e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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