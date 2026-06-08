C’è un pacco per vostra figlia | si finge corriere e truffa due anziani
Un uomo si è presentato come corriere a casa di due anziani, fingendo di consegnare un pacco per la loro figlia, e ha tentato di truffarli. Successivamente, ha cercato di mettere a segno un raggiro anche con una terza vittima, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L’individuo aveva pianificato di truffare più persone con questa stessa modalità. Gli investigatori stanno verificando eventuali altri episodi collegati.
Prima ha truffato una coppia fingendosi un corriere, poi ha tentato il raggiro anche con una terza vittima, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Protagonista di quanto accaduto nella Capitale, un ragazzo di 24 anni originario di Napoli ma residente a Latina accusato di truffa e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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