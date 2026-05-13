Un’ex collega è stata accusata di aver inscenato la morte della propria figlia, usando l’intelligenza artificiale per creare un funerale falso e ottenere denaro. Durante le indagini sono state analizzate le prove digitali, tra cui registrazioni e immagini generate dall’IA, che hanno smascherato la truffa. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario per frode e uso improprio di tecnologie digitali.

? Domande chiave Come ha fatto l'intelligenza artificiale a simulare un funerale reale?. Quali prove digitali hanno permesso di smascherare la finzione della donna?. Chi ha scoperto il falso legame tra le foto e la realtà?. Perché la vittima ha continuato a inviare denaro dopo il primo bonifico?.? In Breve Truffe tra febbraio e marzo 2026 per spese mediche da 1.700 euro al giorno.. Totale versamenti di 1.550 euro tramite bonifici verso conto corrente della sospettata.. Immagini di funerali e neonati manipolate con IA per ingannare la vittima.. Denuncia presentata dai carabinieri di Selva di Val Gardena alla Procura di Bolzano.. I carabinieri...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa con l’IA: finge la morte della figlia per soldi un’ex collega

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Multi SubThey Thought She Was Just a Kitchen Helper… Until the CEO Called Her “Mom”

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