Si finge funzionario dell' Inps e porta via 20 mila euro a due anziani | pesante condanna per un neo 18enne

Un giovane di 18 anni è stato condannato dal Tribunale di Rimini per aver fatto credere di essere un funzionario dell’Inps e aver rubato 20 mila euro a due anziani. La sentenza è arrivata dopo il processo in cui sono state accertate le responsabilità del ragazzo, ritenuto colpevole di aver commesso il furto con l’inganno. La vicenda ha portato alla condanna definitiva del giovane, che ora dovrà affrontare la pena stabilita dal giudice.

Pesante condanna del giudice monocratico del Tribunale di Rimini che ha ritenuto colpevole un neo 18enne di un maxi furto in appartamento. Il colpo era stato messo a segno nell’estate del 2024 quando il ragazzino, residente a Milano e da poco maggiorenne, era approdato in Riviera per poi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Truffa un’anziana fingendosi funzionario dell’Inps e le porta via mille euroFingendosi funzionario dell’Inps si è fatto consegnare mille euro da una signora anziana andandosene poi via, convinto di averla fatta franca.

Si finge la figlia e ottiene due bonifici da oltre 3 mila euro: denunciato 36enne riminese, ecco come agivaE' stato identificato e denunciato dai carabinieri di Sabaudia un 36enne di Rimini, ritenuto responsabile di una truffa.

Si finge funzionario Inps e truffa anziana, arrestatoL'altro ieri, a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, i militari della Stazione Carabinieri di Terracina, con la collaborazione dell'Arma locale, hanno localizzato ed eseguito un'ordinanza di custod ... ilroma.net

Terracina, si finge funzionario INPS e truffa un’anziana con la scusa di una raccomandataLe indagini, partite dalla denuncia e dalla descrizione fornita dalla vittima, hanno consentito di risalire al presunto responsabile, poi arrestato a Napoli. L’uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare ... rainews.it