Alessandro Nesta ricorda ancora la finale di Istanbul del 2005, un match che ha segnato la sua carriera. L’ex difensore ricorda le difficoltà vissute in quella partita, descrivendo come l’esperienza lo abbia colpito profondamente. Nonostante le emozioni intense, Nesta afferma che alla fine tutto si è svolto nel modo previsto, lasciandosi alle spalle le sofferenze di quel giorno.

La notte del 25 maggio 2005, quando il Milan ha affrontato il Liverpool allo 'Stadio Olimpico Atatürk' di Istanbul in finale di Champions League, è stata senza dubbio la più buia della storia rossonera. Al termine del primo tempo il Diavolo era in vantaggio per 3-0: tutto faceva pensare ad un successo agevole sui 'Reds', che erano in evidente difficoltà. Durante la ripresa, tuttavia, gli inglesi segnano 3 reti e ribaltano il risultato, riuscendo anche a prevalere nei calci di rigore, dove Dida non riesce ad evitare la sconfitta. Alessandro Nesta è tornato a parlare di quella sconfitta nella lunga intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport', durante l'appuntamento con 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nesta ricorda: “La finale di Istanbul mi ha ucciso, ma poi tutto è andato come doveva andare”

Notizie correlate

Nesta: “Fu un trauma andare al Milan, a Pressing Galliani mi disse: “Sorridi, i giocatori al Milan sono solo felici””Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, bandiera della Lazio prima di consacrarsi al Milan.

Leggi anche: Le accuse di Virginia Giuffre all’ex principe Andrea: «Mi ha offerto da bere e poi mi ha violentata. Dovrebbe andare in galera» – Il video

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nesta e Chiellini anticipano Milan-Juventus su Dazn. L'ex rossonero: Che ricordi; Milan, Nesta si esprime sull'attuale gestione del Milan ed elogia Modric; Nesta: Vi racconto il mio Milan, un posto magico. In cosa vedo migliorato Allegri; Nesta e Chiellini si raccontano in attesa di Milan-Juve.

Nesta racconta il Milan di Berlusconi: Follia pura, ti pagavano tutto, pensavi fosse uno scherzoNesta racconta il Milan di Berlusconi: casa pagata, architetto, Laura Pausini alle feste. Dovevi dare il massimo o andavi a casa ... ilnapolista.it

Alessandro Nesta: Il Milan di Berlusconi era follia pura. Alla festa di Natale cantava Laura PausiniAlessandro Nesta racconta cosa accadeva nel Milan di Silvio Berlusconi: Chiamava Laura Pausini a cantare alle feste di Natale, era una follia, pensavi ... fanpage.it

Secondo posto ALLEGRI ribadisce l'obiettivo prima di MILAN-JUVE. L'allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa: "Capisco tutto, ma io so solo una cosa: l'obiettivo è entrare tra le prime 4". Quindi ha chiarito: "Faremo il massimo per arrivare sec - facebook.com facebook

#Bremer: " #Milan, sarà dura, tre punti d'obbigo" @juventusfc #MilanJuve x.com