Alessandro Nesta ha condiviso alcune esperienze sul Milan degli anni di Berlusconi, descrivendo il club come una realtà particolare. Durante un intervento su Dazn, l’ex difensore ha parlato di come il club fosse gestito in modo diverso rispetto ad altre squadre, con una particolare attenzione alle spese e ai benefit offerti ai giocatori. Le sue parole hanno dipinto un quadro di un ambiente inaspettato e fuori dal comune.

Alessandro Nesta a Dazn ha raccontato quello che era il Milan di Silvio Berlusconi visto dall’interno, dagli occhi di chi ci giocava. Un mondo che oggi sembra appartenere a un’altra epoca del calcio — e probabilmente è così. “Al Milan era follia pura, non è giustificabile che ti pagano casa, la corrente, i mobili. L’architetto chiedeva a mia moglie cosa mettere nell’angolo di casa. Ma che è, era uno scherzo? Pagavano tutto loro, anche la macchina, alla fine pensavi: ‘Ma che è uno scherzo?'” L’ex difensore — che al Milan arrivò con un impatto non facile e che dopo la carriera da giocatore ha provato quella da allenatore con risultati alterni — descrive un sistema costruito per togliere ogni pensiero ai calciatori fuori dal campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nesta racconta il Milan di Berlusconi: “Follia pura, ti pagavano tutto, pensavi fosse uno scherzo”

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