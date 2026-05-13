Trasporti gratuiti per le forze armate Sinafi Sicilia | Risultato importante per la sicurezza

È stata annunciata l’introduzione di trasporti gratuiti per le forze armate, una decisione che mira a migliorare la mobilità e il supporto alle forze di sicurezza. La proposta è stata accolta come un passo significativo per rafforzare l’efficacia delle operazioni sul territorio. La misura è stata definita come un risultato importante nel contesto delle iniziative volte a valorizzare il ruolo delle divise e a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

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