Trasporti gratuiti per le forze armate Sinafi Sicilia | Risultato importante per la sicurezza
È stata annunciata l’introduzione di trasporti gratuiti per le forze armate, una decisione che mira a migliorare la mobilità e il supporto alle forze di sicurezza. La proposta è stata accolta come un passo significativo per rafforzare l’efficacia delle operazioni sul territorio. La misura è stata definita come un risultato importante nel contesto delle iniziative volte a valorizzare il ruolo delle divise e a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
Una svolta attesa, che unisce il riconoscimento del valore sociale delle divise alla necessità di incrementare la sicurezza dei cittadini. È stato appena siglato questa sera, nella cornice istituzionale di Palazzo dei Normanni, l’accordo che garantisce la gratuità del trasporto pubblico su gomma.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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